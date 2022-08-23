В Совфеде отреагировали на предложение Киева конфисковать российский газ

Сенатор Совфеда Бондарев предупредил, что Россия не позволит Украине воровать свой газ

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в своем Telegram-канале предупредил, что Россия не позволит Украине воровать российский газ. Так сенатор отреагировал на предложение депутата Верховной Рады Дмитрия Разумкова о конфискации транзитного газа.

По словам сенатора, Москва сможет отстоять не только свой суверенитет и интересы россиян, но и свои национальные богатства.

«Очередное преступное и неадекватное предложение киевского политика. Бывший спикер Верховной рады, депутат Дмитрий Разумков утверждает, что Киев имеет право конфисковать российский газ, который идет транзитом через Украину. Больший бред сложно вообразить. О каком праве тут может идти речь?» — задался вопросом политик.

Бондарев подчеркнул, что Украина хочет стать поставщиком газа в Европу, чтобы «прослыть спасителем Европы от энергокризиса» и заработать денег. При этом своего газа у Украины не хватает, поэтому депутат предложил «откровенно грабить российских поставщиков», отметил член Совфеда.

В июле Разумков заявил, что конфискация российского газа — «законная обязанность» Украины. При этом он предложил не обращать внимания на контракты, заключенные между Россией и Европой. Он считает, что конфискованный газ Киев сможет самостоятельно продавать тем же покупателям, а вырученные средства направлять на нужды украинской армии.