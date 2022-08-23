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Отец Натальи Вовк рассказал о ее поездке во Францию в качестве беженки

Отец Натальи Вовк рассказал о посещении украинкой Франции в качестве беженки

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Украинка Наталья Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки Дарьи Дугиной, ранее посещала Европу в качестве беженки. Об этом РИА Новости рассказал ее отец.

«Была во Франции вроде. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом на Украину», — сказал он.

Ранее отец Вовк заявил, что его дочь служила в Вооруженных силах Украины (ВСУ). При этом, по его словам, она не связана с полком «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) и не участвовала в антитеррористической операции в Донбассе.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье вечером 20 августа. Она возвращалась с фестиваля «Традиция» на машине, в которой изначально должен был ехать ее отец. Вовк с дочерью также побывали на этом фестивале, а после этого выехали из России в Эстонию.

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Марина Совина
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