В России начали разработку скоростного «Грома»

Компания «Кронштадт» начала создание эскизного проекта скоростного БЛА «Гром»

Российская компания «Кронштадт» начала создание скоростного многоцелевого беспилотного летательного аппарата (БЛА) «Гром». Соответствующий госконтракт на разработку эскизного проекта беспилотника уже заключен. Об этом ТАСС сообщили в «Кронштадте» на международном военно-техническом форуме «Армия-2022».

«У нас уже есть заключенные госконтракты на разработку эскизного проекта, мы работаем в этом направлении», — сказали в компании.

В марте 2021 года ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что российский перспективный ударный беспилотник «Гром» получит возможность управления стаей из десяти ударных дронов «Молния».

В августе 2020 года генеральный конструктор «Кронштадта» Николай Долженков заявил, что БПЛА «Гром» предназначен для поддержки истребителей Су-35 и Су-57. Основной задачей данного беспилотника разработчик назвал сохранение жизней пилотов и самих пилотируемых самолетов. Предполагается, в частности, что боевая машина будет уничтожать средства противовоздушной обороны противника и выполнять иные боевые задачи.

Согласно открытым данным, «Гром »получит четыре точки подвеса (две — под крыльями и две — внутри фюзеляжа). Взлетная масса данного БПЛА составит 7 тонн, масса полезной нагрузки — 1,3 тонны, дальность полета — 800 километров.