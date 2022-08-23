В Латвии предложили оплатить из бюджета депортацию латвийских русских

В Латвии предложили спонсировать добровольную депортацию лояльных России граждан страны

Латвийским русским, у которых нет денег на добровольную депортацию, нужно выделить деньги из бюджета Латвии для того, чтобы укрепить внутреннюю безопасность и благополучие Латвии и уменьшить конфликты в обществе. Такую инициативу предложил Олег Задорецкий, его петиция опубликована на портале общественных инициатив страны Manabalss.lv.

«На сегодняшний день в Латвии есть жители, которые более лояльны России, чем Латвии, но их финансовое положение не позволяет им репатриироваться. Данную ситуацию могла бы разрешить добровольная оплаченная Латвией репатриация в Российскую Федерацию тех жителей Латвии, которые этого пожелают», — говорится в документе.

Если петиция соберет 10 тысяч подписей, она будет передана на рассмотрение в Сейм страны, и в случае положительного отклика государство будет обязано спонсировать русскоязычных граждан Латвии для репатриации в Россию.

Ранее министр обороны Латвии Артис Пабрикс призвал исключить Россию из Организации Объединенных Наций (ООН) из-за проведения спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что в ООН обязаны это сделать, чтобы организацию «вновь стали уважать».