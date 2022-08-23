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Стали известны детали «секса геев» напротив детской площадки в Москве

Baza: в Москве матери детей, ставших свидетелями «секса геев», захотели замять инцидент

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Родители детей, ставших свидетелями якобы имевшего место «секса двух геев» на подоконнике квартиры, выходящей окнами на детскую площадку в Москве, захотели замять инцидент. Детали сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Как стало известно изданию, ситуация могла оказаться не такой однозначной, как казалось родителям ранее. Во время очной ставки с родителями «пострадавших», подозреваемые в развращении несовершеннолетних произвели хорошее впечатление. Также матери признались, что не ожидали, что дело примет столь серьезный оборот, а самого «секса» их дети не видели. Кроме того, выяснилось, что второй участник «секса» не жил в этой квартире, хозяин снимал ее в одиночку.

Мать одного из детей уже думает о том, как «смягчить ситуацию».

Ранее один из фигурантов этого дела заявлял, что они вместе с другом разделись, так как чинили трубу, которую прорвало в ванной, и не хотели намочиться.

Также сообщалось, что двое молодых людей будут находиться в СИЗО в течение двух месяцев. Молодым людям вменяют совершение преступления по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении детей, не достигших 14-летнего возраста». Им грозит до 20 лет колонии.

Поводом для расследования стал секс, которым 21-летний Тимур и 22-летний Даниил, как утверждается, занялись у себя дома на подоконнике в 1-м Краснокурсантском проезде. Их увидели соседские мальчики 12 и 13 лет и рассказали матери. Она вызвала полицию, которая задержала мужчин.

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Валерий Розенберг
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