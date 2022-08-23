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Медведев рассказал о значении договора с Россией для Украины

Медведев заявил, что гарантии безопасности Украине мог дать только договор с Россией

Фото: Aleksey Nikolskyi / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Гарантии безопасности Киеву мог дать только договор с Москвой, однако украинские власти от этой возможности отказались. О его значении рассказал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

Политик подчеркнул, что киевская власть, «простимулированная западными деньгами и ракетами», отказалась от договора с Россией, который мог дать Украине гарантии безопасности.

Ранее зампред Совбеза заявил, что Киев продолжает изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее, однако ясно, что никакие соседи ему их дать не могут, даже если «люто ненавидят Россию».

23 августа глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что документ по международным гарантиям безопасности для Украины может появиться к 29-30 августа. Он рассказал, что текст был подготовлен консультативной группой во главе с бывшим генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

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Сергей Истомин
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