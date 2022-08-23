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Генсек НАТО рассказал о координации военной помощи Украине

Генсек НАТО Столтенберг заявил, что координирует увеличение военной помощи Украине

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что активно занимается координацией увеличения военной помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«НАТО является участником контактной группы под эгидой США по поддержке Украины. Я активно занимаюсь координацией с лидерами стран-союзниц, чтобы ускорить предоставление большего объема оружия и большего объема амуниции Украине», — рассказал генсек.

Ранее Столтенберг ответил на вопрос, есть ли вина Североатлантического альянса в начале специальной военной операции на Украине. Генсек НАТО отметил, что альянс десятилетиями стремился улучшить отношения с Москвой. «Мы учредили Совет Россия — НАТО, согласовали Основополагающий акт Россия — НАТО, а также призывали Москву к совместной работе по укреплению безопасности в Евроатлантическом регионе, но Россия отказалась от построения большего доверия», — заявил он.

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Виктория Кондратьева
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