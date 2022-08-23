Россиянам перечислили основные правила защиты от мошенников

В Роскомнадзоре посоветовали сразу класть трубку при звонке от службы безопасности банка

Специалисты Роскомнадзора дали россиянам советы по защите от мошенников. Основные правила, которым нужно следовать, чтобы не стать жертвой злоумышленников, они перечислили в посте, появившемся в официальном Telegram-канале ведомства.

В случае звонка от незнакомца, представившегося сотрудником службы безопасности банка, не надо торопиться сообщать ему персональные данные, так как это может быть мошенник, предупредили в Роскомнадзоре. Специалисты посоветовали при таких звонках сразу класть трубку и звонить в свой банк, чтобы рассказать о произошедшем. «Номер телефона [банка] указан на оборотной стороне банковской карты или на официальном сайте финансового учреждения», — уточнили они.

В ведомстве также призвали россиян никогда не перезванивать потенциальным мошенникам. Как объяснили специалисты, за обратный звонок со счета мобильного телефона человека могут снять деньги или же его номер телефона может попасть в спам-базы. Тогда ему начнут поступать многочисленные звонки с навязчивой рекламой.

Кроме того, россиян предостерегли от перехода по ссылкам на сайты из писем и сообщений, отправленных от незнакомцев. В ведомстве рассказали, что эти ресурсы могут заразить гаджет пользователя вирусами или же попытаться похитить его личные данные. На то, что сайт является поддельным, могут указывать орфографические ошибки, новые элементы оформления, частично неработающее меню, добавили специалисты.

Пользователям также порекомендовали не использовать карту, на которой хранятся все деньги, для покупок в интернет-магазинах. «Для таких платежей откройте новую пластиковую или виртуальную карту. Это обезопасит вас от возможного незаконного списания денег с основного "пластика"», — отметили в ведомстве.

Ранее адвокат Федор Кадников описал алгоритм действий при звонке от мошенников, представляющихся сотрудниками правоохранительных органов. Специалист призвал россиян немедленно заканчивать разговор, если от них требуют раскрыть личные данные.