Эмили Ратаковски в бикини подстригла себя канцелярскими ножницами на камеру

Модель Эмили Ратаковски в бикини подстригла себя на камеру канцелярскими ножницами

Американская модель и дизайнер Эмили Ратаковски подстригла саму себя на камеру. На соответствующее видео в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание Daily Mail.

31-летняя знаменитость поделилась роликом, на котором она запечатлена в бикини красного цвета. При этом манекенщица показала, как делает себе стрижку канцелярскими ножницами. «Мы с сыном собираемся на пляж, и я хочу сделать себе дополнительный слой волос», — заявила в кадре Ратаковски.

В конце видео звезда продемонстрировала подписчикам результат. «Это безумие? Я схожу с ума?» — задалась вопросом она.

Поклонники неоднозначно отреагировали на поступок модели, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «У нее настал кризис в личной жизни, как у Бритни?», «Похоже, у нее срыв», «Я чувствую, что это прелюдия к состоянию Бритни в будущем. Я просто надеюсь, что кто-то присматривает за ее ребенком», — выразили беспокойство они.

Ранее в августе сообщалось, что Эмили Ратаковски сменила имидж после расставания с супругом, продюсером Себастьяном Беар-Макклардом. Манекенщица опубликовала в соцсетях снимок, на котором она запечатлена в черном мини-платье с новой прической. Известно, что ранее Эмили носила волосы чуть ниже плеч, однако теперь нарастила длинные пряди до пояса.