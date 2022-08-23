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Разведчик США заявил об ослаблении НАТО из-за Украины

Разведчик США Риттер заявил, что НАТО ослабила себя из-за поставок оружия Киеву
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Andreas Gebert / Reuters

НАТО ослабила себя из-за масштабных поставок оружия Украине, заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Glenn Diesen.

«Россия разгромила арсенал Украины, который был в распоряжении второй армии Европы еще до начала поставок НАТО, а потом уничтожила все то, что альянс поставил Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы», — рассказал разведчик. Он отметил, что украинская армия осталась в подавленном состоянии, несмотря на поддержку Запада.

Риттер также добавил, что несколько стран-членов Североатлантического альянса прекратили военную помощь Киеву, так как у них закончились запасы, которыми можно поделиться без риска остаться на нулевом уровне оснащенности. «По сути Москва успешно демилитаризовала альянс», — заключил он.

Ранее CNN писало, что в Европейском союзе (ЕС) и НАТО опасаются возможного краха консенсуса по вопросу поддержки Украины из-за энергетического кризиса, роста цен на продовольствие и экономической рецессии. Также стало известно об опасениях, что западная стратегия вооружения Киева становится краткосрочным решением долгосрочной проблемы.

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Виктория Кондратьева
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