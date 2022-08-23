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Назван возможный ответ на создание коалиции стран против выдачи виз россиянам

Политолог Леви допустил введение запрета на торговлю РФ со странами Восточной Европы

Фото: Виталий Невар / ТАСС

Россия может создать собственную экономическую коалицию по запрету торговли со странами Восточной Европы, ответив таким образом на попытки навязать Евросоюзу запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Леви.

Польша планирует создать коалицию стран, добивающихся запрета выдачи виз гражданам России на уровне Евросоюза. Об этом в интервью агентству PAP рассказал международный пресс-секретарь польской правящей партии «Закон и справедливость» Радослав Фогель.

«Вероятно, в подобную коалицию войдут Польша и страны Прибалтики, — предположил Леви. — Хочется надеяться, что и Россия создаст экономическую коалицию по запрету торговли с этими государствами. Ответ будет симметричным».

Политолог считает, что сами россияне мало что потеряют от запрета на въезд в определенные страны.

«Времена, когда в ту же Финляндию ездили за одеждой, уже давно прошли. С продуктами история похожая, особенно если начать разъяснять, что российские и советские ГОСТы более требовательны по ряду товарных групп. А спрос на визы скоро сократится, что немного отрезвит младоевропейцев. Кроме того, в рамках шенгенских соглашений запрет на въезд для россиян — чушь: запрет на дискриминацию по национальному признаку прописан во всех документах ЕС», — напомнил Леви.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. «Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — заключил он.

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Наталия Белова
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