Назван возможный ответ на создание коалиции стран против выдачи виз россиянам

Политолог Леви допустил введение запрета на торговлю РФ со странами Восточной Европы

Россия может создать собственную экономическую коалицию по запрету торговли со странами Восточной Европы, ответив таким образом на попытки навязать Евросоюзу запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политолог Дмитрий Леви.

Польша планирует создать коалицию стран, добивающихся запрета выдачи виз гражданам России на уровне Евросоюза. Об этом в интервью агентству PAP рассказал международный пресс-секретарь польской правящей партии «Закон и справедливость» Радослав Фогель.

«Вероятно, в подобную коалицию войдут Польша и страны Прибалтики, — предположил Леви. — Хочется надеяться, что и Россия создаст экономическую коалицию по запрету торговли с этими государствами. Ответ будет симметричным».

Политолог считает, что сами россияне мало что потеряют от запрета на въезд в определенные страны.

«Времена, когда в ту же Финляндию ездили за одеждой, уже давно прошли. С продуктами история похожая, особенно если начать разъяснять, что российские и советские ГОСТы более требовательны по ряду товарных групп. А спрос на визы скоро сократится, что немного отрезвит младоевропейцев. Кроме того, в рамках шенгенских соглашений запрет на въезд для россиян — чушь: запрет на дискриминацию по национальному признаку прописан во всех документах ЕС», — напомнил Леви.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что не поддерживает полный запрет на выдачу шенгенских виз россиянам. «Я думаю, что запретить въезд всем россиянам — нехорошая идея. Нам надо действовать более выборочно», — заключил он.