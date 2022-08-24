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Спорт

В «Адана Демирспор» назвали Дзюбу лучшим игроком России

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гектюрк назвал Артема Дзюбу лучшим игроком России
Артем Дзюба

Артем Дзюба. Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

Спортивный директор турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк оценил игру нападающего Артема Дзюбы. Его слова приводит ТАСС.

Гектюрк назвал Дзюбу лучшим игроком России. «Он очень старался в первой игре. Когда он узнает своих партнеров и команду, то будет брать на себя больше ответственности», — сказал функционер, добавив, что футболист полон энтузиазма.

22 августа Дзюба впервые сыграл за новый клуб в матче чемпионата Турции против «Фенербахче». Форвард отличился на 66-й минуте, однако это не спасло «Адана Демирспор» от поражения со счетом 2:4. Россиянина признали лучшим игроком клуба в этой встрече.

18 августа стало известно, что Дзюба подписал контракт с клубом на один год с возможностью продления на один сезон. Ранее нападающий играл в составе «Зенита» на протяжении четырех лет.

Андрей Стрельцов
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