В «Адана Демирспор» назвали Дзюбу лучшим игроком России

Спортивный директор «Адана Демирспор» Гектюрк назвал Артема Дзюбу лучшим игроком России

Спортивный директор турецкого футбольного клуба «Адана Демирспор» Гекхан Гектюрк оценил игру нападающего Артема Дзюбы. Его слова приводит ТАСС.

Гектюрк назвал Дзюбу лучшим игроком России. «Он очень старался в первой игре. Когда он узнает своих партнеров и команду, то будет брать на себя больше ответственности», — сказал функционер, добавив, что футболист полон энтузиазма.

22 августа Дзюба впервые сыграл за новый клуб в матче чемпионата Турции против «Фенербахче». Форвард отличился на 66-й минуте, однако это не спасло «Адана Демирспор» от поражения со счетом 2:4. Россиянина признали лучшим игроком клуба в этой встрече.

18 августа стало известно, что Дзюба подписал контракт с клубом на один год с возможностью продления на один сезон. Ранее нападающий играл в составе «Зенита» на протяжении четырех лет.