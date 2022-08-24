Ларионов оценил последствия отстранения сборной России от международных турниров

Ларионов заявил, что международная изоляция скажется на уровне хоккея в России негативно

Главный тренер нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» Игорь Ларионов оценил последствия отстранения молодежной сборной России по хоккею от международных турниров. Об этом сообщают «Известия».

По словам специалиста, который возглавлял национальную команду, для прогресса необходима конкуренция с лучшими игроками мира. «Мы иногда заблуждаемся в своих решениях, когда говорим, что справимся без кого-то. Нет, так не будет», — заявил Ларионов.

«Мы не можем оказаться в замкнутом пространстве, где ты постоянно играешь с Казахстаном, Беларусью, еще с кем-то, при всем к ним уважении», — добавил Ларионов. Он также отметил, что международная изоляция негативно скажется на уровне хоккея в России.

28 февраля Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях под своей эгидой. 20 августа отстранение продлили до конца следующего сезона.