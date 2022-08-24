Глава МЧС заявил о нехватке техники для тушения пожаров в центре России

Глава МЧС Куренков заявил о нехватке гусеничных машин для тушения пожаров под Рязанью

Для локализации очагов лесных пожаров в Центральном федеральном округе, в частности в Рязанской области, не хватает гусеничной техники, которая помогает пожарным добираться до мест возгораний. Об этом заявил глава МЧС России Александр Куренков, передает ТАСС.

Он подчеркнул на совещании с президентом Владимиром Путиным, что под Рязань уже перебросили тяжелую технику центров МЧС, с помощью которой проложено свыше 25 километров минерализованных полос.

Куренков отметил, что применение гусеничных машин в борьбе с природными пожарами несет высокую эффективность. «К сожалению, нередко отмечаем ее нехватку на местах, что снижает возможности наземной группировки для своевременной локализации очагов возгораний», — сказал он.

Ранее президент России выразил особое беспокойство в связи с ситуацией с лесными пожарами в Рязанской области. Глава государства поручил кабмину в кратчайшие сроки ликвидировать очаги возгораний.

До этого врио главы Рязанской области Павел Малков рассказал, что пожары угрожают пяти населенным пунктам. Он пояснил, что в районе лесных пожаров сохраняется неблагоприятная погода.

Режим ЧС ввели на всей территории Рязанской области 22 августа из-за лесных пожаров — там горит свыше 9 тысяч гектаров леса.