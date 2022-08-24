В Белоруссии заявили о поддержке спецоперации России на Украине

Глава Минобороны Белоруссии Хренин заявил о поддержке Минском спецоперации на Украине

Белоруссия всесторонне поддерживает Россию, проводящую специальную военную операцию на Украине, заявил министр обороны республики Виктор Хренин, сообщает «БЕЛТА».

«Мы понимаем, что Беларусь находится в эпицентре противостояния. И мы сделали свой выбор — это всесторонняя поддержка нашего стратегического союзника, России, которая проводит специальную военную операцию в Украине, ставшей форпостом навязанной крайне агрессивной политики и разменной монетой в руках своих евроатлантических кураторов», — заявил Хренин на совещании министров обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

При этом министр обороны Белоруссии отметил, что Минск не отказывается от «политики урегулирования любых конфликтов мирным путем, восстановления "мостов доверия" и возобновления разрушенных связей». По его словам, Белоруссия выступает за формирование таких условий, при которых наиболее острые проблемы международных отношений будут решатся на основе коллективного подхода без исключительности какой-либо стороны.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил население Украины с Днем независимости. Лукашенко пожелал жителям Украины мирного неба, толерантности, мужества, а также силы и успехов в восстановлении достойной жизни.