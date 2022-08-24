В Совфеде заявили об отказе США работать с Россией по лабораториям на Украине

Косачев заявил об отказе Нуланд работать с комиссией России по лабораториям США на Украине

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд категорически отказалась работать с комиссией России по биолабораториям США на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Косачева, официальное приглашение было отправлено Нуланд 25 мая.

«Мы получили через ее аппарат категорический отказ от взаимодействия с комиссией, с некими пропагандистскими такими клише, что, мол, вы лучше собой займитесь и на себя посмотрите - совершенно неубедительный», — вспомнил вице-спикер Совфеда.

Американская сторона также не дала никаких ответов на вопросы о деятельности объектов, добавил он.

13 мая Россия уже созывала заседание Совета Безопасности ООН по теме биолабораторий США на Украине. О существовании сети этих лабораторий Минобороны РФ впервые заявило в марте. Уточнялось, что полученные данные подтверждают разработку компонентов биологического оружия в лабораториях Украины, находящихся в непосредственной близости от российских границ.