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В России захотели активнее строить дома по технологии «сталинок»

«Ведомости»: в России хотят активнее строить типовые дома на стальном каркасе

Фото: Станислав Трифонов

В России захотели активнее строить типовые дома по технологии сталинских высоток — на стальных каркасах. Соответствующую возможность обсуждают в Минстрое, сообщают «Ведомости» со ссылкой на протокол совещания по вопросам расширения применения стали в строительстве.

В ведомстве отметили, что у застройщиков уже есть опыт возведения многоэтажек и соцобъектов с использованием металлоконструкций. В Минстрое уточнили, что на совещании решили усилить взаимодействие с девелоперами, проектировщиками, органами власти регионов и другими заинтересованными сторонами по данному вопросу. Для этого потребуется проработать изменения в законодательстве и нормативно-технических документах, а также создать дополнительные стимулы и преференции для более массовой реализации подобных проектов.

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Участники совещания намерены изучить уже реализованные объекты, а также разработанную «Северсталью» проектную документацию 17-этажного дома на стальном каркасе. Речь идет о здании, основой которого станет металлокаркас из колонн, сварных балок и связей. По данным Минстроя, реализация пилотных проектов с девелоперами запланирована на 2023 год.

Однако застройщики сомневаются в эффективности таких проектов. По словам руководителя мониторинга цен ГК «Гранель» Елены Мироновой, основные сдерживающие факторы для применения технологии — отсутствие четких нормативов и жесткие требования по противопожарной безопасности. Кроме того, эксперт считает типовое строительство не единственным условием для развития применения стальных конструкций в этой отрасли.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев добавил, что возведение домов на металлокаркасе оправданно в высотном и малоэтажном строительстве, в проектах со сложной геометрией фасадов. «Во всех остальных случаях при строительстве домов высотностью от 10–15 этажей применение бетона более оправданно и экономически, и с точки зрения строительства и эксплуатации», – пояснил специалист.

Ранее Минстрой совместно с Минпромторгом разработал и утвердил дорожную карту по расширению применения металла в строительстве на 2022–2026 годы. Реализация плана должна дополнительно увеличить спрос на стальную продукцию на 3-5 миллионов тонн в год.

Нина Ташевская
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