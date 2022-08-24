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В Ассоциации банкиров оценили идею ЦБ о возврате переведенных мошенникам денег

Президент АСБ Тосунян поддержал идею возврата банками переведенных мошенникам денег

Фото: Shutterstock

Если банки будут возвращать россиянам переведенные мошенникам деньги, это позволит эффективнее бороться со злоумышленниками. По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, финансовые организации несут за это ответственность. В беседе с «Лентой.ру» он оценил идею возврата похищенных средств.

Ответственность банков

Если российские банки допускают утечки данных клиентов, они должны компенсировать потери россиян, которые становятся жертвами мошенников. К тому же это гораздо проще, учитывая, что у финансовых организаций есть доступ к информации о мошенниках через систему Центробанка (ЦБ) ФинЦЕРТ, отметил Гарегин Тосунян.

«Если Центральный банк взял и обеспечил доступ к информации о телефонной базе мошенников и сделал это доступным для банков, ответственность банков должна быть в том, чтобы мошенники не смогли осуществлять свои мошеннические операции. Да, это нагрузка для банков, потому что где-то может произойти сбой — не уследили, не усмотрели. Но, если мы коллективно не будем с этим бороться, и каждый не возьмет на себя часть ответственности, вряд ли борьба с мошенниками будет достаточно эффективной. Логику я в этом вижу, ничего противоречащего здравому смыслу не вижу, тем более что эту базу данных проработал Центральный банк. Банки, пользуясь своими возможностями, должны эту базу учитывать», — объяснил он.

Банк должен повысить свою бдительность, хоть это и затратно

Гарегин Тосунянпрезидент Ассоциации российских банков

Как россиянам сейчас можно вернуть украденные деньги?

Сейчас жертвы мошенников тоже могут вернуть похищенные средства, но для этого требуется потратить много времени и сил, отмечает Гарегин Тосунян.

«Способы всегда были, и довольно сложные способы. В каждом случае — это отдельная работа. В первую очередь это взаимодействие с правоохранителями, с банками, контрагентами, если вы успели увидеть, куда деньги на первом шаге ушли», — рассказал специалист.

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Мошенники в России

Телефонные мошенники наиболее активны в России. По данным МВД, 2021 году ущерб от их действий составил около 45 миллиардов рублей. Это связано с широким распространением интернет-банкинга в стране, утверждает Гарегин Тосунян.

Когда есть множество современных возможностей, то, естественно, эти возможности используют мошенники

Гарегин Тосунянпрезидент Ассоциации российских банков

«Россия — одна из наиболее продвинутых стран с точки зрения использования современных технологий в платежных системах. Мы в этом довольно серьезно развивались, это наше преимущество, но есть и издержки. Во многих странах до этого не доросли, до тех услуг, которые мы предоставляем, еще далеко», — заключил специалист.

ЦБ предложил обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать похищенные средства. Если средства были переведены в другую страну, срок составит 60 дней. Такие поправки регулятор предложил внести в закон о национальной платежной системе. Новые правила будут действовать только в том случае, если перевод был выполнен на счет мошенника, информация о котором содержалась в базе данных Банка России.

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Мария Сметанина
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