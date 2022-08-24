В Ассоциации банкиров оценили идею ЦБ о возврате переведенных мошенникам денег

Президент АСБ Тосунян поддержал идею возврата банками переведенных мошенникам денег

Если банки будут возвращать россиянам переведенные мошенникам деньги, это позволит эффективнее бороться со злоумышленниками. По мнению президента Ассоциации российских банков Гарегина Тосуняна, финансовые организации несут за это ответственность. В беседе с «Лентой.ру» он оценил идею возврата похищенных средств.

Ответственность банков

Если российские банки допускают утечки данных клиентов, они должны компенсировать потери россиян, которые становятся жертвами мошенников. К тому же это гораздо проще, учитывая, что у финансовых организаций есть доступ к информации о мошенниках через систему Центробанка (ЦБ) ФинЦЕРТ, отметил Гарегин Тосунян.

«Если Центральный банк взял и обеспечил доступ к информации о телефонной базе мошенников и сделал это доступным для банков, ответственность банков должна быть в том, чтобы мошенники не смогли осуществлять свои мошеннические операции. Да, это нагрузка для банков, потому что где-то может произойти сбой — не уследили, не усмотрели. Но, если мы коллективно не будем с этим бороться, и каждый не возьмет на себя часть ответственности, вряд ли борьба с мошенниками будет достаточно эффективной. Логику я в этом вижу, ничего противоречащего здравому смыслу не вижу, тем более что эту базу данных проработал Центральный банк. Банки, пользуясь своими возможностями, должны эту базу учитывать», — объяснил он.

Банк должен повысить свою бдительность, хоть это и затратно Гарегин Тосунян президент Ассоциации российских банков

Как россиянам сейчас можно вернуть украденные деньги?

Сейчас жертвы мошенников тоже могут вернуть похищенные средства, но для этого требуется потратить много времени и сил, отмечает Гарегин Тосунян.

«Способы всегда были, и довольно сложные способы. В каждом случае — это отдельная работа. В первую очередь это взаимодействие с правоохранителями, с банками, контрагентами, если вы успели увидеть, куда деньги на первом шаге ушли», — рассказал специалист.

Мошенники в России

Телефонные мошенники наиболее активны в России. По данным МВД, 2021 году ущерб от их действий составил около 45 миллиардов рублей. Это связано с широким распространением интернет-банкинга в стране, утверждает Гарегин Тосунян.

Когда есть множество современных возможностей, то, естественно, эти возможности используют мошенники Гарегин Тосунян президент Ассоциации российских банков

«Россия — одна из наиболее продвинутых стран с точки зрения использования современных технологий в платежных системах. Мы в этом довольно серьезно развивались, это наше преимущество, но есть и издержки. Во многих странах до этого не доросли, до тех услуг, которые мы предоставляем, еще далеко», — заключил специалист.

ЦБ предложил обязать банки, которые отправили деньги клиента на мошеннический счет, в течение 30 дней возвращать похищенные средства. Если средства были переведены в другую страну, срок составит 60 дней. Такие поправки регулятор предложил внести в закон о национальной платежной системе. Новые правила будут действовать только в том случае, если перевод был выполнен на счет мошенника, информация о котором содержалась в базе данных Банка России.