Считавшегося погибшим при пожаре в Рязанской области нашли живым

Cчитавшийся погибшим при пожарах в Рязанской области водитель найден живым

При тушении пожаров в Рязанской области погиб человек

Начало событий в новости При тушении пожаров в Рязанской области погиб человек

Считавшийся погибшим при пожарах в Рязанской области водитель поливомоечной машины найден живым. Об этом со ссылкой на экстренные службы в среду, 24 августа, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что при тушении пожаров погиб один человек, еще один — пострадал. Некоторые СМИ сообщили, что скончавшийся — один из спасателей, но в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве эти данные опровергли.

В Рязанской области из-за неутихающих природных пожаров 22 августа ввели режим ЧС. Как позднее сообщил глава Минприроды России Александр Козлов, часть пожаров в российском регионе произошла из-за поджогов.

Президент России Владимир Путин на совещании 24 августа заявил о сложностях при борьбе с лесными пожарами и поручил быстрее ликвидировать очаги распространения огня.