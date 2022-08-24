Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Считавшегося погибшим при пожаре в Рязанской области нашли живым

Cчитавшийся погибшим при пожарах в Рязанской области водитель найден живым
Начало событий в новости При тушении пожаров в Рязанской области погиб человек

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Считавшийся погибшим при пожарах в Рязанской области водитель поливомоечной машины найден живым. Об этом со ссылкой на экстренные службы в среду, 24 августа, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что при тушении пожаров погиб один человек, еще один — пострадал. Некоторые СМИ сообщили, что скончавшийся — один из спасателей, но в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве эти данные опровергли.

Материалы по теме:
«Я такого не видел никогда» В Карелии бушуют лесные пожары. Как местные жители выживают посреди огненной стихии
«Я такого не видел никогда»В Карелии бушуют лесные пожары. Как местные жители выживают посреди огненной стихии
30 июля 2021
«Тела людей не горели, а распухали от температуры» 10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
«Тела людей не горели, а распухали от температуры»10 лет назад Москва задыхалась от смога, а вокруг сгорали целые деревни. Может ли это повториться?
27 июля 2020

В Рязанской области из-за неутихающих природных пожаров 22 августа ввели режим ЧС. Как позднее сообщил глава Минприроды России Александр Козлов, часть пожаров в российском регионе произошла из-за поджогов.

Президент России Владимир Путин на совещании 24 августа заявил о сложностях при борьбе с лесными пожарами и поручил быстрее ликвидировать очаги распространения огня.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
IKEA захотела вернуться в Россию
В Подмосковье врачи нашли 34 магнита в желудке полуторагодовалой девочки
Собянин выделит дополнительную помощь для тушения пожара в Рязанской области
Назван способ избавиться от усталости после долгой дороги из путешествия
Стали известны подробности гибели звезды шоу «Дом-2»
Бывшего мэра Екатеринбурга Ройзмана задержали на 48 часов
Считавшегося погибшим при пожаре в Рязанской области нашли живым
Азербайджан и Казахстан заявили об укреплении отношений
Москвича обвинили в неоднократном надругательстве над малолетней падчерицей
Власти Вьетнама отказались считать принадлежность к ЛГБТ болезнью
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.