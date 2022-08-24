При тушении пожаров в Рязанской области погиб человек

Один человек погиб и один пострадал при тушении лесных пожаров в Рязанской области

При тушении лесных пожаров, которые разгорелись в Рязанской области, погиб человек. Об этом сообщили в экстренных службах, передает ТАСС.

«При тушении пожаров погиб один человек и один пострадал. Устанавливается, к какой организации они относятся», — сообщил собеседник информагентства.

По его словам, также при пожаре в российском регионе сгорели пять «КамАЗов».

Впоследствии источник ТАСС сообщил, что, предварительно, погибшим оказался водитель поливомоечной машины. При этом, как передает РИА Новости, в пресс-службе в МЧС опровергли информацию о гибели своего сотрудника при пожарах.

Mash в Telegram-канале пишет, что человек погиб при тушении пожаров в Клепиковском районе области — там возгорание наиболее мощное. В этом же районе, по данным издания, сгорело 15 единиц пожарной техники.

В Рязанской области 22 августа ввели режим ЧС из-за мощных пожаров. Как позднее сообщил глава Минприроды России Александр Козлов, часть пожаров в российском регионе произошла из-за поджогов. В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил о сложностях при борьбе с лесными пожарами в стране. По его словам, борьба с огнем проходит сложно и требует привлечения масштабных ресурсов. Глава государства поручил быстрее ликвидировать очаги распространения огня.