Белоруссия проведет учения резерва и призывников

Минобороны Белоруссии анонсировало военные учения резервистов и призывников 27 августа

Белоруссия проведет военные учения 27 августа. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны страны, передает Reuters.

Сообщается, что в них примут участие резервисты и призывники. Мероприятие пройдет в подразделениях территориальной обороны страны и будет сосредоточено на укреплении защиты вокруг Минска.

Ранее стало известно, что Минобороны России анонсировало проведение командно-штабных учений «Восток-2022», которые будут проходить с 30 августа по 5 сентября на российской территории. Среди участников будут контингенты Вооруженных сил Индии, Белоруссии, Китая, Таджикистана, Монголии и других стран.