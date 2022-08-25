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Два американца сознались в похищении дневника дочери Байдена

Два жителя Флориды признали вину в похищении личного дневника дочери Байдена Эшли
Эшли Байден

Эшли Байден. Фото: Pool / Reuters

Два жителя штата Флорида признали свою вину в похищении личного дневника Эшли Байден, дочери президента США Джо Байдена. Об этом пишет телеканал ABC News, ссылаясь на Министерство юстиции США.

В краже сознались 40-летняя Эйми Харрис и 58-летний Роберт Курландере, рассказав, что они продали дневник за 40 тысяч долларов организации Project Veritas в Нью-Йорке. По словам злоумышленников, после этого они вернулись обратно за другим имуществом, когда их об этом попросили.

Каждому из похитителей грозит до пяти лет тюремного заключения. Отмечается, что они оба согласились выплатить по 20 тысяч долларов в качестве компенсации ущерба. Кроме того, Курландере намерен сотрудничать со следствием.

Информацию из личного дневника дочери американского президента опубликовали на сайте National File за полторы недели до начала выборов на пост главы США в 2020 году. На сайте было указано, что дневник получен от анонимного осведомителя с согласия Эшли Байден. Тогда стали доступны записи дочери Байдена об употреблении наркотиков, проблемах в браке и ее совместном принятии душа с отцом.

В ноябре прошлого года СМИ сообщили, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) обыскали офис Project Veritas из-за кражи личного дневника Эшли Байден. Однако в ФБР эту информацию не подтвердили.

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Варвара Кузьмина
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