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Диетологи назвали пять особенно вредных для фигуры продуктов

ETNT: диетолог Клэр отметил, что съеденные на завтрак хлопья резко повышают уровень сахара

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Некоторые продукты с высоким содержанием углеводов особенно вредны для фигуры, считают диетологи. В материале Eat This, Not That! они назвали пять из них.

Диетолог Лиза Янг в первую очередь отметила бублики. По калорийности она приравняла один съеденный бублик к четырем-пяти ломтикам хлеба и объяснила это тем, что их редко едят в чистом виде. «Они часто используются в качестве завтрака с различными начинками, такими как сливочный сыр, арахисовое масло и другие высококалорийные продукты», — добавила специалист по питанию Триста Бест.

Вторыми в списке стали хлопья для завтрака, в которых, по мнению специалистов, мало питательных веществ. «Люди нередко ассоциируют хлопья со здоровой пищей, но сладкие хлопья часто содержат столько же или даже больше добавленного сахара, чем печенье», — пояснила Янг. Диетолог Моргин Клэр добавил, что съеденные на завтрак хлопья могут привести к резкому повышению уровня сахара в крови.

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Наиболее опасной для здоровья и фигуры диетологи посчитали сладкую газировку, в которой не содержится практически ничего, кроме сахара.

Четвертым в списке стал белый хлеб, который, по словам специалистов, подвергается сильной обработке при изготовлении и лишается питательных веществ. Он содержит большое количество углеводов и употребление такого хлеба в больших количествах ведет к набору веса.

Последними в списке стали макароны из рафинированной пшеничной муки. Диетологи объяснили, что в них много углеводов и отсутствует клетчатка. Янг посоветовала выбирать макароны из твердых сортов пшеницы и внимательно следить за размером порции.

Ранее сообщалось, что диетологи перечислили способы быстро и безопасно сбросить вес перед свадьбой. Диетолог Николь Свингл порекомендовала есть больше овощей и добавлять их к каждому приему пищи.

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Евгения Черкасова
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