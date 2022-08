Диетологи назвали пять особенно вредных для фигуры продуктов

ETNT: диетолог Клэр отметил, что съеденные на завтрак хлопья резко повышают уровень сахара

Некоторые продукты с высоким содержанием углеводов особенно вредны для фигуры, считают диетологи. В материале Eat This, Not That! они назвали пять из них.

Диетолог Лиза Янг в первую очередь отметила бублики. По калорийности она приравняла один съеденный бублик к четырем-пяти ломтикам хлеба и объяснила это тем, что их редко едят в чистом виде. «Они часто используются в качестве завтрака с различными начинками, такими как сливочный сыр, арахисовое масло и другие высококалорийные продукты», — добавила специалист по питанию Триста Бест.

Вторыми в списке стали хлопья для завтрака, в которых, по мнению специалистов, мало питательных веществ. «Люди нередко ассоциируют хлопья со здоровой пищей, но сладкие хлопья часто содержат столько же или даже больше добавленного сахара, чем печенье», — пояснила Янг. Диетолог Моргин Клэр добавил, что съеденные на завтрак хлопья могут привести к резкому повышению уровня сахара в крови.

Наиболее опасной для здоровья и фигуры диетологи посчитали сладкую газировку, в которой не содержится практически ничего, кроме сахара.

Четвертым в списке стал белый хлеб, который, по словам специалистов, подвергается сильной обработке при изготовлении и лишается питательных веществ. Он содержит большое количество углеводов и употребление такого хлеба в больших количествах ведет к набору веса.

Последними в списке стали макароны из рафинированной пшеничной муки. Диетологи объяснили, что в них много углеводов и отсутствует клетчатка. Янг посоветовала выбирать макароны из твердых сортов пшеницы и внимательно следить за размером порции.

