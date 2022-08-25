Суд обязал вернуть журнал Forbes прежнему владельцу

Суд в Москве признал сделку по продаже журнала Forbes Мусаеву в 2018 году недействительной

Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку по продаже российской версии журнала Forbes Магомеду Мусаеву в августе 2018 года. Об этом сообщает РБК.

По данным издания, с просьбой признать договор купли-продажи недействительным обратилась конкурсный управляющий одной из компаний прежнего владельца издания Александра Федотова. Она объяснила свое решение тем, что продажа акций ниже рыночной стоимости в условиях отсутствия иного имущества потенциально может нарушить права кредиторов. Также она заявила, что акции компании-издателя российского Forbes АО «АС Рус Медиа» были проданы ниже их рыночной и номинальной стоимости.

Отмечается, что номинальная стоимость акций АО «АС Рус Медиа» составляла почти 69 миллионов рублей, однако сумма сделки составила 500 тысяч рублей.

Директор по развитию Forbes Дмитрий Озман рассказал, что компания считает решение суда ошибочным. По его словам, суд не проигнорировал тот факт, что новый владелец взял на себя погашение огромных долгов компании.