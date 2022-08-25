В Чехии оценили вероятность войны с Россией

Экс-глава МИД Чехии Каван назвал смехотворными идеи о возможной войне с Россией

Экс-глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван прокомментировал вероятность столкновения Москвы и Праги. Об этом он высказался в эфире Radio Universum.

Каван оценил риск возможной войны России и Чехии и назвал смехотворными подобные идеи. По его мнению, опасность для Праги представляет дальнейшая отправка военной помощи Киеву. Политик предположил, что поддержка Украины начнет обходиться для Украины все дороже, повлияет на жизнь граждан Чехии и вызовет рост цен.

«Я считаю смешными некоторые теории о том, что российская армия в случае успеха пройдет через всю Украину в Приднестровье, а потом через Словакию придет и к нам. Это прямо-таки дурная шутка. Поэтому я не думаю, что нам угрожает какая-то военная опасность», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что масштаб помощи Украине снизил обороноспособность самой Чехии.

«Сейчас мы на грани. Мы опустошили все наши склады и еще продолжаем отправлять партии оружия на Украину. Таким образом, для собственной обороны у нас уже мало что осталось», — заключил Каван.

Ранее Каван обвинил США в провоцировании спецоперации. В частности, Вашингтон проигнорировал слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО, что во многом привело к текущей ситуации на Украине.