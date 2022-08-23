Экс-глава МИД Чехии обвинил США в провоцировании спецоперации

Экс-глава МИД Чехии заявил, что США во многом спровоцировали Россию на спецоперацию

Бывший глава МИД Чехии и экс-председатель Генассамблеи ООН Ян Каван обвинил США в том, что они проигнорировали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО и этим во многом спровоцировали спецоперацию на Украине. Об этом он заявил в эфире Radio Universum.

По словам Кавана, он удивился отсутствию реакции США на выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. «Это положило начало, поскольку американцы проигнорировали его предупреждение», — отметил он. Через год Путин повторил свои слова, однако американцы не только его проигнорировали, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в НАТО, подчеркнул дипломат.

Каван выразил мнение, что своими действиями США «подлили масла в огонь» и «лишний раз спровоцировали Россию». Он также указал на приверженность Вашингтона политике двойных стандартов, в качестве примера приведя Карибский кризис 1962 года. «Путин несколько раз предупреждал на международных платформах, что если речь всерьез пойдет о том, чтобы разместить на Украине базы Североатлантического альянса, он будет расценивать это как угрозу России как таковой», — заключил он.