Стоимость iPhone 13 рухнула перед презентацией Apple

Hi-Tech Mail.ru: iPhone 13 на рынке России обесценился до 60 тысяч рублей

Стоимость базового iPhone 13 рухнула на российском рынке примерно на четверть. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу портала, iPhone 13 с накопителем 128 гигабайт оказался доступен в России за 60 тысяч рублей. На старте продаж — осенью 2021 года — стоимость аппарата составляла 80 тысяч рублей. Вероятно, одной из причин удешевления девайса является приближающаяся презентация новых смартфонов Apple, которая состоится 7 сентября.

«Сейчас российские интернет-магазины продают устройство по более доступной цене — айфон можно купить менее чем за 60 тысяч рублей», — прокомментировали инфоповод журналисты.

Вышедший почти год назад флагман получил 6,1-дюймовый OLED-дисплей, процессор Apple A15 Bionic, 4 гигабайта оперативной памяти, двойную камеру с объективами разрешением 12 мегапикселей каждый. Смартфон имеет аккумулятор емкостью 3240 милилампер-часов. Также iPhone 13 вышел с биометрическим сенсором Face ID, поддержкой NFC, влагозащитой, функцией беспроводной зарядки.

В середине августа журналисты сообщили, что стоимость самого доступного смартфона Apple — iPhone 13 mini — снизилась на 20 процентов. Российские продавцы оценили девайс в 55 тысяч рублей.