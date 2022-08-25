В Госдуме объяснили обращение к ООН и МАГАТЭ из-за обстрелов ЗАЭС

Депутат Журова допустила риск провокаций в случае перехода контроля над ЗАЭС к Украине

Если бы Россия передала контроль над Запорожской АЭС (ЗАЭС) Украине, нельзя было бы исключить провокаций со стороны Киева. Кроме того, существует риск, что подконтрольные России регионы отрезали бы от электроснабжения. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказала депутат Госдумы Светлана Журова. В разговоре с Лентой.ру она объяснила обращение российских депутатов к международным организациям.

Совет Госдумы призвал Организацию Объединенных Наций (ООН) и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) потребовать от Киева немедленного прекращения обстрела Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Обращение совета опубликовано на официальном портале нижней палаты парламента.

«России очень сложно на что-то влиять в этой ситуации: мы ведем переговоры о допуске экспертов на ЗАЭС, хотя Украина говорит, что никакие переговоры с нами вести не нужно, нужно только чтобы мы ушли и отдали электростанцию под их контроль, — сказала Журова. — Но все мы понимаем, чем это может закончиться. Мы помним, что когда Крым вошел в состав России, украинская сторона сделала все, чтобы на полуострове не было воды. Не исключено, что подобная ситуация может повториться».

Депутат объяснила, что, получив полный единоличный контроль над ЗАЭС, Украина может отключить от электроэнергии территории, подконтрольные российской стороне. Кроме того, при таком варианте существует риск провокаций.

«Мы удерживаем ЗАЭС только из соображений безопасности. А Украина продолжает ее бомбить. Надеюсь на то, что ООН и МАГАТЭ все же прислушаются к нашим требованиям. Тем более, допускаю, что, когда международные эксперты приедут на электростанцию, нам будет, что им показать, — допустила политик. — Кроме того, неизвестно, на какие провокации могла бы пойти Украина, если бы АЭС осталась под ее контролем.».

Напомним, 11 августа генсек ООН Антониу Гутерриш призвал немедленно прекратить боевые действия в районе атомной станции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ осудила позицию ООН и заявила, что Гутерриш не обратился напрямую к украинским властям. 25 августа в Минобороны сообщили о продолжающихся обстрелах атомной станции.