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Еще три магазина Mango открылись в Москве

Еще три магазина испанского ретейлера Mango открылись в торговых центрах Москвы и области

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Еще три магазина испанского ретейлера модной одежды, обуви и аксессуаров Mango открылись в Москве и области после ухода бренда с российского рынка на фоне ситуации с Украиной. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Отмечается, что торговые точки возобновили работу в торговых центрах «Мега Теплый Стан», «Хорошо!» и «Реутов-парк». При этом, согласно публикации, в бутиках представлена как новая коллекция, так и изделия, включенные в распродажу. Скидка на последние доходит до 70 процентов.

В то же время указывается, что в сентябре также должны открыться магазины данной марки в столичном и подмосковном торговых центрах «Европейский» и «Мега Химки».

29 июля сообщалось, что точка продаж в столичном торговом центре «Атриум» возобновила свою работу после длительного простоя. Тогда стало известно, что локация магазина осталась прежней. Также уточнялось, что в ассортименте появятся товары из новой коллекции бренда.

В марте ретейлер временно прекратил онлайн- и офлайн-продажи на территории России. «Ввиду текущих трудностей, связанных с транспортировкой и поставками, компания Mango не может гарантировать обеспечение своей деятельности в России. В связи с этим Mango временно прекращает свою работу в этой стране», — говорилось в официальном заявлении бренда.

19 июня испанский ретейлер Mango объявил об окончательном уходе с российского рынка. Бренд решил отказаться от прямых продаж в России после 23 лет работы в стране. Причиной стала «неопределенность относительно развития геополитической ситуации».

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Алина Гостева
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