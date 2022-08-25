Немцы высмеяли Шольца за фото на зенитной установке

Читатели Die Welt высмеяли канцлера ФРГ Шольца за фото на ЗСУ Gepard

Читатели Die Welt раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за фото, где он с помощью стремянки пытается забраться на зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard. Многие нашли фото канцлера смешным и нелепым. Соответствующие комментарии немцев приводятся в Twitter-аккаунте издания.

Шольц попытался забраться на ЗСУ во время встречи с украинскими военными. Канцлер не только забрался на самоходку, но и осмотрел ее кабину. Обратно он спускался сам, без стремянки и чьей-либо помощи.

«Ух ты, канцлер, который может двигаться, а не просто самодовольно усмехаться?» — высмеял его пользователь thomas woelfer.

«Шольц, наверное, ищет турбины для "Северного потока"», — пошутил Wolfgang Fischer.

«Стыдно за канцлера», — посетовал Alexander.

«Вместо того, чтобы организовать переговоры между Украиной и Россией, канцлер хочет войны. Господин канцлер, мы знаем, откуда вы получаете приказы. Но США наплевать на интересы Германии, они защищают свои собственные имперские амбиции», — написала Odarka Kovpak.

18 августа канцлера ФРГ освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург. Демонстранты кричали «предатель народа» и «проваливай».