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Немцы высмеяли Шольца за фото на зенитной установке

Читатели Die Welt высмеяли канцлера ФРГ Шольца за фото на ЗСУ Gepard

Фото: Axel Heimken / Reuters

Читатели Die Welt раскритиковали канцлера ФРГ Олафа Шольца за фото, где он с помощью стремянки пытается забраться на зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard. Многие нашли фото канцлера смешным и нелепым. Соответствующие комментарии немцев приводятся в Twitter-аккаунте издания.

Шольц попытался забраться на ЗСУ во время встречи с украинскими военными. Канцлер не только забрался на самоходку, но и осмотрел ее кабину. Обратно он спускался сам, без стремянки и чьей-либо помощи.

«Ух ты, канцлер, который может двигаться, а не просто самодовольно усмехаться?» — высмеял его пользователь thomas woelfer.

«Шольц, наверное, ищет турбины для "Северного потока"», — пошутил Wolfgang Fischer.

«Стыдно за канцлера», — посетовал Alexander.

«Вместо того, чтобы организовать переговоры между Украиной и Россией, канцлер хочет войны. Господин канцлер, мы знаем, откуда вы получаете приказы. Но США наплевать на интересы Германии, они защищают свои собственные имперские амбиции», — написала Odarka Kovpak.

18 августа канцлера ФРГ освистали во время его выступления в городе Нойруппин федеральной земли Бранденбург. Демонстранты кричали «предатель народа» и «проваливай».

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Алина Гончарова
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