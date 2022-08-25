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Англоязычные инструкторы приступили к подготовке штурмовиков ВСУ под Артемовском

Офицер НМ ЛНР Марочко: англоязычные инструкторы готовят штурмовиков ВСУ под Артемовском

Фото: Vadim Ghirda / AP

Англоязычные инструкторы приступили к подготовке отдельной штурмовой роты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Артемовск. Информация об этом появилась в Telegram-канале офицера Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Марочко.

По его словам, занятия по огневой и физической подготовке проходят в условиях, максимально приближенным к боевым. В них участвуют мотивированные украинские военнослужащие.

5 августа стало известно, что группа из высококвалифицированных бывших западных военных в центре Донбасса проводит интенсивный 10-дневный курс для 40 украинских новобранцев, выведенных из зоны боевых действия.

По данным The Guardian, в числе новобранцев были мужчины в возрасте от 20 до 50 лет разного уровня физической подготовки, каждый десятый служил в армии до начала спецоперации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение последовало за признанием Донецкой и Луганской народных республик. Глава государства добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

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Варвара Кошечкина
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