Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Жальгирис
3:3
Завершен
Лудогорец
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Омония
2:0
Завершен
Гент
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Фенербахче
4:1
Завершен
Аустрия В
Лига Европы|Раунд плей-офф. 2-й матч
Андерлехт
0:1
2-й тайм
live
Янг Бойз
Лига конференций|Раунд плей-офф. 2-й матч
Спорт

Бывший футболист ПСЖ перейдет в «Сочи»

Воспитанник «Пари Сен-Жермен» Мусса Сиссако перейдет в российский «Сочи»

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» близок к подписанию контракта с малийским защитником «Стандарта» Муссой Сиссако. Об этом сообщает Eurostavka.

О переходе 21-летнего игрока обороны «Сочи» объявит в ближайшее время. По словам источника, знакомого с ситуацией, клубу осталось уладить лишь формальную сторону сделки. С 2020-го Сиссако выступал в чемпионате Бельгии, где провел 25 матчей и отметился одним забитым мячом.

Футболист — воспитанник французского «Пари Сен-Жермен». Сиссако не провел ни одного матча в составе первой команды и привлекался к играм за ПСЖ, где провел 24 матча и забил один гол.

Трансферная стоимость Сиссако оценивается в 1,2 миллиона евро. У малийца есть французское подданство. На его счету четыре матча в составе сборной Мали.

Николай Костюков
Обсудить
Последние новости
МИД России призвал американцев доплачивать работникам посольства США в Москве
Военнообязанным украинцам разрешат выезжать за границу под залог
Иностранные наемники сообщили о приказах украинских командиров грабить магазины
Следующий из России танкер столкнулся с катером в проливе Дарданеллы
В Нью-Йорке назвали бесчеловечным обращение губернатора Техаса с мигрантами
Бывший футболист ПСЖ перейдет в «Сочи»
Белый дом прокомментировал возможность очной встречи Байдена и Зеленского
Британцы начали массово отказываться от беженцев с Украины
Россияне назвали комфортный для жизни размер пенсии
МЧС отчиталось о ликвидации пожара на химзаводе в Горловке после удара ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.