Бывший футболист ПСЖ перейдет в «Сочи»

Воспитанник «Пари Сен-Жермен» Мусса Сиссако перейдет в российский «Сочи»

Клуб Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» близок к подписанию контракта с малийским защитником «Стандарта» Муссой Сиссако. Об этом сообщает Eurostavka.

О переходе 21-летнего игрока обороны «Сочи» объявит в ближайшее время. По словам источника, знакомого с ситуацией, клубу осталось уладить лишь формальную сторону сделки. С 2020-го Сиссако выступал в чемпионате Бельгии, где провел 25 матчей и отметился одним забитым мячом.

Футболист — воспитанник французского «Пари Сен-Жермен». Сиссако не провел ни одного матча в составе первой команды и привлекался к играм за ПСЖ, где провел 24 матча и забил один гол.

Трансферная стоимость Сиссако оценивается в 1,2 миллиона евро. У малийца есть французское подданство. На его счету четыре матча в составе сборной Мали.