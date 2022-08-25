Появились кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае

В сети появились кадры с места крушения вертолета Ми-2 в Ставропольском крае

В сети появились кадры с места крушения вертолета Ми-2, обломки которого нашли в Ставропольском крае. Их публикует глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко в Telegram-канале.

На кадрах видны сгоревшие обломки воздушного судна. Судя по всему, при падении вертолет полностью разрушился.

О падении Ми-2 в Ставропольском крае стало известно 24 августа. Спасатели обнаружили обломки вертолета в 1,5 километра от хутора Шести. Предварительно, причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия.

Как сообщил Бондаренко, на месте падения не обнаружили жертв и пострадавших, сотрудники оперативно-следственной группы быстро прибыли на место происшествия. Пожар, который возник после крушения, уже локализовали.