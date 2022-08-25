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Родственник будущей британской королевы разорился и покончил с собой

Британский аристократ Чарльз Вильерс покончил с собой после тяжбы из-за алиментов

Фото: Yui Mok / PA Images via Getty Images

Британский аристократ Чарльз Вильерс, родственник будущей британской королевы-консорта, герцогини Корнуолльской Камиллы, разорился и покончил с собой после долгой тяжбы с бывшей женой. Об этом сообщает газета The Times.

Тело 59-летнего мужчины нашла домработница в гостевой комнате отеля Durrants в Лондоне.

Вильерс подал на развод в 2014 году и в течение восьми лет судился из-за алиментов, которые хотела получать бывшая супруга. Она добивалась, чтобы дело рассматривали в Англии, где у нее было больше шансов на успех. Он, в свою очередь, настаивал на Шотландии и обвинял ее в двоеженстве. После полицейской проверки обвинения в двоеженстве сочли безосновательными.

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В 2015 году из-за растущих судебных издержек аристократ лишился особняка. Он погряз в долгах, ночевал у друзей и не платил за коттедж, который снимал с новой возлюбленной, 45-летней оперной певицей Хейди Иннес. В феврале 2022 года она разорвала помолвку с Вильерсом и заявила, что он ведет себя как авантюрист, пишет издание Metro.

В 2021 году судья освободил Вильерса от уплаты алиментов, сославшись на тяжелое финансовое положение, в котором тот оказался. В июне 2022 года апелляционный суд обязал его выплачивать бывшей жене 18 тысяч фунтов стерлингов в год (1,3 миллиона рублей).

Вильерс был родственником Камиллы Паркер-Боулз — супруги сына британской королевы принца Чарльза, который унаследует корону после смерти матери. По решению Елизаветы II после восшествия Чарльза на престол Камилла получит титул королевы-консорта.

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Олег Парамонов
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