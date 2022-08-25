Миронов заявил о возможном изменении характера спецоперации

Лидер СРЗП Миронов заявил, что спецоперация на Украине может перерасти в КТО

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что характер специальной военной операции (СВО) на Украине может измениться. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, в будущем СВО может перерасти в контртеррористическую операцию (КТО) со всеми вытекающими последствиями. Миронов напомнил, что при проведении контртеррористической операции преследуется цель в том числе и «уничтожения главарей банд террористических организаций».

Ранее фракция «Справедливая Россия — За правду» направила в правительство законопроект о признании Украины террористическим государством.

25 июля депутаты фракции партии «Справедливая Россия — За правду» внесли в нижнюю палату парламента законопроект о признании Украины террористическим государством, введя в законодательство понятия «террористическое государство» и «государство — спонсор терроризма».