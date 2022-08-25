Раскрыты последствия обстрелов Запорожской АЭС для Евросоюза

Представитель Запорожья Рогов: обстрелы ЗАЭС ВСУ грозят сбоем поставок электричества в ЕС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов высказался о последствиях атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС для Европейского союза (ЕС). Его слова приводит РИА Новости.

Рогов раскрыл последствия обстрелов ЗАЭС и подчеркнул, что они грозят сбоем поставок электричества в Евросоюз.

«В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Украина из страны-экспортера электроэнергии превратится в страну-импортера», — отметил представитель Запорожья.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее передать контроль над ЗАЭС миссии МАГАТЭ. С таким заявлением он выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

Россия представила Совбезу ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ 23 августа. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции деградировала. По его словам, украинские войска продолжают обстреливать территорию станции, создавая риск радиационной аварии.