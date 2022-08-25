Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Раскрыты последствия обстрелов Запорожской АЭС для Евросоюза

Представитель Запорожья Рогов: обстрелы ЗАЭС ВСУ грозят сбоем поставок электричества в ЕС

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов высказался о последствиях атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Запорожскую АЭС для Европейского союза (ЕС). Его слова приводит РИА Новости.

Рогов раскрыл последствия обстрелов ЗАЭС и подчеркнул, что они грозят сбоем поставок электричества в Евросоюз.

«В случае остановки Запорожской АЭС из-за постоянных обстрелов со стороны украинских боевиков будет нарушен энергетический баланс на Украине, и как результат это скажется на поставках электроэнергии в страны Евросоюза. Украина из страны-экспортера электроэнергии превратится в страну-импортера», — отметил представитель Запорожья.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал как можно скорее передать контроль над ЗАЭС миссии МАГАТЭ. С таким заявлением он выступил на заседании Совета Безопасности ООН.

Россия представила Совбезу ООН и Генассамблее фотосвидетельства обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ 23 августа. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что ситуация с ядерной безопасностью на атомной электростанции деградировала. По его словам, украинские войска продолжают обстреливать территорию станции, создавая риск радиационной аварии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявлений Небензи
Девушка заказала дорогой коктейль и возмутилась одним ингредиентом
Раскрыты последствия обстрелов Запорожской АЭС для Евросоюза
В постпредстве России при ООН рассказали о «пропавшем» выступлении Зеленского
Российское посольство объяснило нежелание США трибунала над украинскими военными
Полицейские задержали скрывавшегося 27 лет из-за двойного убийства россиянина
Посетившую Таиланд россиянку удивило отношение местных к русским и украинцам
В Совфеде допустили использование Украиной наработок из биолабораторий
Россия и Сирия рассказали о масштабах воровства нефти Вашингтоном
Во Франции осудили идею отправить войска НАТО на Украину
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.