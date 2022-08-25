Опасность отключения двух блоков на ЗАЭС оценили

Сотрудник ИМЭМО РАН Стефанович: радиационной опасности от отключения блоков на ЗАЭС нет

Радиационной опасности от отключения двух блоков на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) нет. Так в беседе с «Лентой.ру» оценил ситуацию научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

25 августа два энергоблока Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) были отключены от сети автоматической системой. Об этом рассказал в своем Telegram-канале глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Сегодня в результате удара со стороны вооруженных формирований Украины по линиям электропередачи в районе Запорожской АЭС произошло возгорание территории охранной зоны ВЛ-750 кВ. Возгоранием было спровоцировано замыкание на линиях электропередачи. Сработала релейная аварийная защита ЗАЭС, два энергоблока были отключены, после чего Запорожская область осталась без электроснабжения», — написал Балицкий.

Он также сообщил, что после ликвидации пожара один блок был запущен в работу. Электроснабжение всех городов и районов Запорожья восстановлено.

Я абсолютно уверен, что никакой радиационной опасности нет и не будет Дмитрий Стефанович научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН

«На ЗАЭС существует достаточно большое количество предохранителей и средств защиты, которые делают невозможным такое катастрофическое развитие событий. Приятного, конечно, в происходящем мало, потому что объект чувствительный. Но говорить о том, что нас ждет какая-то страшная радиационная катастрофа, не приходится», — заявил Стефанович.

Эксперт добавил, что система защиты от повреждений и сама конструкция реактора сделаны таким образом, «чтобы предотвращать возможность такого сценария, который был в Чернобыле».

«С тем типом реактора, который на Запорожской атомной электростанции, сделать что-то подобное, что было в Чернобыле, невозможно», — заключил Стефанович.

Ранее сообщалось о срабатывании систем безопасности ЗАЭС после обесточивания в области. Глава городской администрации Александр Волга сообщил, что специалисты оперативно восстановили подачу электроэнергии. На Украине заявили, что станцию впервые полностью отключили от сети.