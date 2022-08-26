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Посол в Абхазии раскрыл истинное отношение местных к российским туристам

Посол России в Абхазии сообщил об отсутствии в стране дискриминации в отношении россиян
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Фото: Томас Тхайцук / РИА Новости

В Абхазии отсутствует дискриминация в отношении русскоязычного населения. Истинное отношение местных к россиянам РИА Новости раскрыл посол России в Сухуми Михаил Шургалин.

По словам дипломата, российские туристы не боятся отдыхать в Абхазии. Посол также подчеркнул, что рост числа путешественников, прибывающих в Абхазию на лечение и отдых, не сказывается на безопасности. «Я бы сказал, что эта тенденция указывает на то, что подавляющее большинство российских туристов не считают, что в республике плохо налажены процессы обеспечения охраны правопорядка», — добавил Шургалин.

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Более того, глава диппредставительства сообщил об отсутствии в стране дискриминации в отношении россиян. Поскольку практически все жители республики свободно изъясняются на русском языке, а большинство имеет российские паспорта, говорить о такой проблеме не приходится, считает посол.

Ранее в августе стало известно, что власти Абхазии планируют открыть авиасообщение с Россией к 2024 году. Президент республики Аслан Бжания заявил, что в Сухуми рассчитывают на помощь Москвы в этом вопросе.

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Фариза Бацазова
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