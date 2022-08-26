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Cтранам Балтии предрекли проблемы с газом

Rebaltic: страны Балтии готовятся к сложной зиме и проблемам с газом

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Когда в Инчукалнском газохранилище в Латвии закончится газ, у стран Балтии возникнут проблемы. На сегодня хранилище там заполнено только наполовину. Об этом сообщает издание Rebaltic.

По информации издания, в начале недели в Инчукалнском газохранилище в Латвии, которое обслуживает Прибалтийские республики и Финляндию, было всего 12,06 тераватт-часов газа, что составляет 55 процентов от объема хранилища. В прошлом году запасов было на 25 процентов больше.

Отмечается, что сегодняшний показатель в 55 процентов — это худший результат в Евросоюзе. В среднем странам ЕС удалось заполнить свои газохранилища хотя бы на 77 процентов. Однако, по словам представителя Baltic Energy Partners Марко Алликсона, не все так и страшно.

«Не стоит сравнивать, к примеру, объемы заполнения в Германии и странах Балтии, потому что объем Инчукалнского газохранилища в пересчете на региональное потребление значительно превышает емкость немецких газохранилищ. В Германии 90 процентов заполнения покрывают ту же часть потребления, что и 55 процентов в Инчукалнсе», — пояснил член правления компании.

Ранее сообщалось, что страны Балтии в едином порыве отказались от импорта российского газа. Продукция «Газпрома» в Прибалтику больше не поступает.

Позже стало известно, что в Таллине начали обсуждать возможное введение режима чрезвычайной ситуации из-за опасности нехватки газа в зимний период.

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Татьяна Антоненко
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