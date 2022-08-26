Премьер Белоруссии призвал ЕАЭС защищаться от биологических угроз

Премьер Белоруссии Головченко призвал страны ЕАЭС защищаться от биологических угроз

Странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) необходимо создать единую стратегию биологической защиты, заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, сообщает РИА Новости. Он не исключил появления бактериологических угроз вне ЕАЭС, которые могут быть применены в военных целях.

«Я призываю еще раз вернуться к вопросу о необходимости принятия стратегии биологической безопасности ЕАЭС. Вы видите, что у нас чуть ли не каждый месяц появляются новые биологические угрозы. Не исключаем, что ведутся и исследования в области бактериологических угроз, которые могут быть применены в военных целях», — сказал Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета.

Он отметил, что «необходимо скоординировать совместную работу по укреплению биологической безопасности». Соответствующий документ разработали в Минске и направили в Евразийскую экономическую комиссию для ознакомления государствами-членами ЕАЭС.

«Мы знаем, что были определенные сомнения в необходимости принятия такого документа, потому что такая или схожая работа ведется по линии ОДКБ (Организация Договора о коллективной безопасности — прим. «Ленты.ру»), а также в связи с тем, что вопросы биобезопасности в полной мере не относятся к компетенции ЕАЭС. Тем не менее, по нашей информации, активной работы в рамках ОДКБ по данному вопросу пока не ведется. Более того, предлагаемый нами документ изначально разработан для решения вопросов гражданского назначения, не связанных с вопросами военной безопасности», — пояснил белорусский премьер.

Ранее Головченко сообщил, что от стран Запада поступают сигналы о готовности сотрудничать с Минском. По его мнению, у западных политиков, выступающих за санкции, в будущем «произойдет отрезвление».