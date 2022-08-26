Священник объяснил подготовку правил изгнания бесов в РПЦ

Протоиерей Первозванский заявил о недопустимости изгнания бесов за деньги

Изгнание бесов несовместимо с человеческими страстями и слабостями, потому подобная деятельность может осуществляться только безвозмездно, людьми, близкими к святости. Как правило, этим занимается монашествующее духовенство. В разговоре с «Лентой.ру» протоиерей Максим Первозванский объяснил подготовку правил изгнания бесов в Русской православной церкви (РПЦ).

Специальная комиссия РПЦ задумалась о правилах отчитки — изгнания бесов из верующих — и подготовила проект документа, который регулировал бы этот обряд. Документ под заголовком «Отношение Русской православной церкви к современным практикам экзорцизма» опубликован на официальном портале Московской патриархии.

«На самом деле на вчерашнем заседании Синода было только принято предложение к рассмотрению и обсуждению этого проекта документа. Это не окончательная его версия, — подчеркнул Первозванский. — Это просто одна из первых редакций, которая предлагается к общецерковному обсуждению. На самом деле при правлении Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла было принято много подобных документов по самым разным сторонам деятельности Церкви. Так что практика здесь имеется».

Священник объяснил, что сначала проект документа готовит специальная комиссия, затем после предварительного рассмотрения на Синоде он предлагается к обсуждению всеми членами Церкви: рассылается по епархиям, приходам. Потом собираются отзывы, замечания.

Были случаи, когда документ не просто редактировали, а отправляли на полную переработку. То есть если сравнивать это с государственным законотворчеством, то пока что это даже еще не первое чтение Максим Первозванский протоиерей

Правила изгнания

Первозванский считает очень правильным то, что Церковь обратила внимание на подобную деятельность и решила ее регламентировать, ведь соответствующих документов на данный момент не существует.

«В требнике, доступном каждому священнику, есть чин изгнания бесов, но им почти никто не пользуется, исключая каких-то старцев. В древней Церкви была даже должность экзорциста, это ведь существует не только у католиков, но и в православии. Совсем недавно преставился отец Герман, который десятилетиями занимался отчиткой. На это решается далеко не каждый священник», — заметил протоиерей.

По его словам, отчитка одержимых людей является крайне опасной, в том числе и для самого священника,— человек может переоценить свои силы, что приведет к крайне неприятным последствиям.

«Именно поэтому отчитка несовместима со взиманием денег. Ей может заниматься только человек, близкий к святости. Он призывает Бога, лишенный гордыни, он изгоняет не своими силами, но силой Божьей, — подчеркнул священник. — Подобная деятельность несовместима с человеческими страстями. А ведь им подвержены 99,9 процента людей».

И священник такой же человек, со своими грехами, слабостями. Были случаи, когда некоторые люди пытались заниматься подобной деятельностью, и кончилось все плачевно Максим Первозванский протоиерей

Первозванский добавил, что занимается отчиткой, как правило, монашествующее духовенство. Потому, естественно, изгнание бесов за деньги здесь не только неприемлемо, но и невозможно.

Ранее стало известно, что глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Антоний совершил визит в Ватикан, где его принял папа римский Франциск. Об этом сообщают на сайте ОВЦС Московского патриархата. На встрече священнослужители беседовали по-итальянски и обсудили «многочисленные вопросы, стоящие на повестке православно-католических отношений, в том числе в контексте происходящих в мире политических процессов».