Стала известна дата закрытия H&M в России

«Известия»: магазины шведского бренда H&M прекратят свою работу в России в октябре

Магазины шведского бренда одежды, обуви, аксессуаров и товаров для дома H&M прекратят свою работу в России в октябре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Союз торговых центров России, Беларуси и Казахстана.

Журналисты заявили, что ретейлер начнет закрывать торговые точки постепенно, поскольку компания будет сворачивать бизнес с менее эффективных площадок. «Торговая сеть пока не будет закрывать те магазины, которые находятся в столичном регионе — например, в "Мегах", центральных локациях в мегаполисах и точках с большим оборотом», — уточнил источник.

При этом точная дата закрытия всех магазинов марки так и не стала известна. Несмотря на это, H&M уже уведомил собственников торговых центров о скором прекращении работы.

Информация об открытии магазинов H&M в Москве появилась 2 августа. Работу возобновила точка продаж в столичном торговом центре «Метрополис». Также отмечается, что магазин бренда открылся и в «Авиапарке».

18 июля компания H&M объявила о сворачивании бизнеса в России на фоне проблем с ведением работы и нестабильной политической ситуации. Помимо этого, генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон пояснила, что компания благодарит своих российских сотрудников за работу.