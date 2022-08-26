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Британцам предрекли выбор между отоплением и едой на Рождество

FT: британцам придется выбирать между отоплением и едой на Рождество из-за цен на энергию

Фото: Shutterstock

Жителям Британии предрекли выбор между отоплением и едой на Рождество из-за повышения цен на энергию. Об этом пишет газета Financial Times.

«Печальное подтверждение 80-процентного увеличения максимальных счетов за энергию с октября заставит многих выбирать между отоплением и питанием на Рождество. Для бизнесов, многие из которых могут столкнуться с четырехкратным увеличением счетов, решение может крыться между сокращением рабочих мест или закрытием», — сказано в публикации.

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Регуляторы энергетического сектора предупредили, что типичный счет за газ и электричество для британского домохозяйства с октября вырастет с 1971 фунта стерлингов (около 141 тысячи рублей) до 3549 фунтов стерлингов (около 254 тысяч рублей) в год. Увеличение так называемого предельного уровня цен на почти 80 процентов вызвано ростом оптовых цен на газ и электроэнергию из-за сокращения поставок российских энергоносителей.

В Financial Times считают, что британскому правительству необходимо обратиться к альтернативным источникам энергии. Властям следует адаптироваться к применению солнечной, ветряной и атомной энергии, а также выделить миллиарды фунтов стерлингов на поддержку для самых уязвимых домохозяйств и компаний.

Ранее оператор единой британской энергосистемы National Grid предположил, что энергетический кризис может продлиться по меньшей мере три года. Компания рекомендует этой зимой выделить до 5 миллионов фунтов стерлингов (5,9 миллиона долларов) фабрикам, которые будут вынуждены сократить производство в случае обострения газового кризиса.

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Виктория Кондратьева
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