Handelsblatt: правительство Украины ждет серьезный кризис из-за будущей тяжелой зимы

Правительство Украины ждет серьезный кризис из-за будущей тяжелой зимы. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt.

«До начала конфликта [президент Украины Владимир] Зеленский вместе с руководителем своей администрации, бывшим кинопродюсером Андреем Ермаком постоянно занимались микроменеджментом и пытались лично вмешиваться во все детали различных государственных процессов», — говорится в статье.

Автор материала отметил, что в настоящее время украинский лидер полностью сконцентрирован на военных и дипломатических вопросах, в то время как экономические вопросы переданы правительству.

Как пишет издание, этой зимой Украина столкнется с тяжелым отопительным кризисом. Отмечается, что всю вину планируется переложить на плечи главы правительства Дениса Шмыгаля, «выведя таким образом Зеленского из-под удара».

По словам автора, на Украине стремительно падает поддержка президента среди правительства и населения. Отмечается, что «время терпимого отношения» к Зеленскому прошло.

Ранее Зеленский заявил, что грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ. Он назвал ситуацию, когда стоимость тысячи кубометров газа превысила 3300 долларов, «очень опасной и очень острой».

