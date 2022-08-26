Уголовное дело завели после драки мигрантов со стрельбой в российском городе

МВД: уголовное дело возбуждено после драки мигрантов со стрельбой в подмосковном Пушкине

Уголовное дело о хулиганстве возбудили после драки мигрантов со стрельбой в подмосковном Пушкине. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУМВД по Московской области Татьяна Петрова.

«По факту хулиганских действий возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного кодекса Российской Федерации», — сообщила она.

Представитель МВД отметила, что автомобиль, на котором скрылись правонарушители, установлен и в настоящее время ведутся поиски самих участников потасовки.

Ранее в сети появилось видео массовой драки мигрантов. На видео слышны звуки стрельбы и просьбы людей вызвать полицию. Затем показывается место драки: на дороге лежат гильзы и видны следы крови. К моменту прибытия сотрудников полиции к месту происшествия участники конфликта скрылись. Установлен один участник драки, босой и в крови.

Днем ранее на севере Москвы более 20 человек приняли участие в массовой драке. Потасовка произошла между сотрудниками частного охранного предприятия (ЧОП) и организации из-за имущественных разногласий.