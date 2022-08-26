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В России рассказали о преимуществе беспилотных вертолетов перед квадрокоптерами

«Радар ммс»: беспилотные вертолеты способны находиться в воздухе дольше квадрокоптеров

Фото: «Радар ммс»

Электрические беспилотные вертолеты способны находиться в воздухе в три-четыре раза дольше, чем квадрокоптеры с аналогичной батареей и грузоподъемностью. О преимуществах одних беспилотников перед другими РИА Новости на прошедшем форуме «Армия-2022» рассказал исполнительный директор «Радар ммс» Иван Анцев.

«Самое большое его преимущество в том, что квадрокоптер может находиться в воздухе не более 30–40 минут, а электрический беспилотный вертолет — до двух часов при максимальной нагрузке в зависимости от погодных условий. Крейсерская скорость его составляет порядка 70–75 километров в час, соответственно, можно посчитать и радиус, и максимальную дальность, на которую он с такой скоростью улетит», — отметил специалист.

По его словам, разработанный в России беспилотный вертолет БВС ВТ 30Е прост в применении, не требует сертификации и способен переносить до семи килограммов полезной нагрузки.

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В августе Анцев сообщил о сертификации Росавиацией беспилотника вертолетного типа БВС ВТ 440.

В августе «Вертолеты России» на форуме «Армия-2022» представили многофункциональный беспилотный вертолет с повышенной грузоподъемностью БАС-750.

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Иван Потапов
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