Konserwatyzm: Польша может потерять земли в случае альянса с Украиной и выхода из ЕС

Польша может потерять западные земли в случае альянса с Украиной и выхода из Европейского союза под покровительством Великобритании. О таком риске пишет польское издание Konserwatyzm.

По мнению автора статьи, союз с Киевом и выход из Евросоюза позволит Германии поднять вопрос о присвоении когда-то бывших немецкими земель. «Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса — и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году, или больше», — заявил он.

Автор указал, что Польша экономически входит в зону влияния ФРГ, но пока она состоит в ЕС, Германия не сможет принять меры. Тесный союз Варшавы и Киева, который автор назвал «американо-британской колонией», освободит Берлину руки. «Очередной раздел республики — сценарий, который уже находится в процессе реализации», — заключил обозреватель.

Ранее президент Национального банка Польши Адам Глапиньский (Adam Glapinski) заявил, что Германия запланировала возвращение бывших земли в пределах польских границ. По его мнению, путь к реализации такого сценария открыл выход Великобритании из Евросоюза. Глава Нацбанка Польши подчеркнул, что ФРГ заботится об основных национальных интересах на протяжении нескольких десятилетий.