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Телеканал Euronews обвинили в пророссийской позиции

Агентство УНИАН обвинило Euronews в пророссийской позиции при освещении событий на Украине

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Информационное агентство УНИАН обвинило телеканал Euronews в пророссийской позиции при освещении событий на Украине.

«Euronews продолжает отрабатывать задачи кремлевской пропаганды: подбор материалов, текстов и общая позиция русскоязычной редакции выглядит не просто необъективной, а откровенно пророссийской», — пишет агентство.

В статье критикуются материалы Euronews, в которых речь идет об опасности обстрелов Запорожской АЭС, что может привести к ядерной катастрофе.

Также изданию не понравился комментарий руководства телеканала украинскому Госагентству по телевидению и радиовещанию в ответ на обвинение Euronews в «продвижении российских нарративов». Тогда телеканал отметил, что «предоставление объективных, беспристрастных новостей для аудитории было и остается целью Euronews во всех ее языковых редакциях».

Ранее британский журналист Род Лиддл в статье для газеты Times уличил западные СМИ в намеренном сокрытии правды о крупных успехах России в ходе спецоперации на Украине. Как считает автор материала, зарубежные издания пытаются преувеличить возможности противодействия Вооруженным силам Украины, в то время как крупные успехи российских военных «освещаются значительно скромнее».

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Марина Совина
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