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Экс-офицер ЦРУ отреагировал на слова президента Польши об «освобождении Крыма»

Бывший офицер ЦРУ Джиральди назвал бессмысленными слова Дуды об «освобождении Крыма»

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Высказывания президента Польши Анджея Дуды о необходимости «освободить Крым» стоит рассматривать в контексте «исторически сложившейся антипатии польского электората к России». Об этом заявил экс-офицер Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Филип Джиральди в интервью Judging Freedom.

По его мнению, подобные заявления польского лидера бессмысленны, и он лишь пускает «пыль в глаза» украинцам.

«Знаете, есть люди, которые что-то делают, не имея для того нужных навыков. Их действия или решения не всегда имеют смысл», — сказал экс-офицер ЦРУ. Джиральди добавил, что у Украины «нет ни единого шанса на победу».

В ходе выступления на втором международном саммите «Крымской платформы» президент Польши заявил о необходимости вернуть под контроль Киева всю территорию Украины, включая Крым.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова Дуды, назвавшего Украину страной «огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами», с речами Адольфа Гитлера. «Гитлер: "Нужно всегда исходить из того, что в первую очередь задача этих народов — обслуживать нашу экономику. И поэтому мы должны стремиться, руководствуясь экономическими интересами, всеми средствами извлечь из оккупированных русских территорий все что можно"», — напомнила она слова диктатора нацистской Германии.

Марина Совина
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