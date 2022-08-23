Захарова сравнила речи Дуды и Гитлера

Представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова Дуды об Украине с речью Гитлера

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила слова президента Польши Анджея Дуды, назвавшего Украину страной «огромных возможностей с большими перспективами и огромными природными ресурсами», с речами Адольфа Гитлера. Пост об этом дипломат выложила в своем Telegram-канале.

«Гитлер: "Нужно всегда исходить из того, что в первую очередь задача этих народов — обслуживать нашу экономику. И поэтому мы должны стремиться, руководствуясь экономическими интересами, всеми средствами извлечь из оккупированных русских территорий все, что можно"», — прокомментировала она.

Ранее Захарова прокомментировала слова посла Украины в Казахстане об убийстве русских. По ее словам, представители Киева перешли к открытым разговорам о планах «национальной чистки» в отношении русских. «Такое может говорить только посол террористического режима», — сказала она.